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РИА Новости

Верховный суд поддержал отказ "Росгосстраху" в иске к компании Гинера

17:12 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФасад здания Верховного суда РФ в Москве
Фасад здания Верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фасад здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе судебные акты двух инстанций, отклонивших иск "Росгосстраха" о взыскании с компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ), президентом которой является Евгений Гинер, более 151 миллиарда рублей за незаконное использование товарных знаков.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, коллегия удовлетворила кассационную жалобу КЛСЖ (прежнее название - "РГС-Жизнь") и отменила постановление Суда по интеллектуальным правам (СИП).
"Постановление суда по интеллектуальным правам от 6 сентября отменить, решение Арбитражного суда Москвы от 21 января 2019 года и от 29 апреля оставить в силе", - сказала судья.
СИП в сентябре отменил решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонивших иск "Росгосстраха", и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
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В своем иске "Росгосстрах" потребовал взыскать с КЛСЖ более 2,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения и около 148,8 миллиарда рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки.
Как заявил представитель истца Кирилл Ермоленко, "Росгосстрах" намерен обжаловать решение ВС РФ.
"С нашей точки зрения есть все основания для обжалования в президиум Верховного суда. Суды первой и апелляционной инстанции вынесли незаконные и несправедливые акты, которые суд по интеллектуальным правам отменил и всего лишь дал указание дать оценку доводам истца. Права ответчика абсолютно точно не были нарушены", - пояснил Ермоленко РИА Новости.
Прежнее руководство "Росгосстраха" в феврале 2017 года заключило с ответчиком лицензионный договор, по которому передало "РГС-Жизни" право использовать 13 товарных знаков. Ставка роялти составляла 15 тысяч рублей за товарный знак в квартал, что в 28 тысяч раз, по мнению истца, ниже рыночной цены. Истец просил признать сделку недействительной как заключенную с целью причинения ущерба и в результате сговора. Истец заявил, что использование его товарных знаков позволило "РГС-Жизни" в 2017 году собрать 57 миллиардов рублей страховых премий, а в 2018 году, когда началось перебрендирование, сборы снизились в четыре раза.
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Ответчик иск не признал, заявив, что лицензионные соглашения между сторонами действовали на протяжении более 12 лет на аналогичных условиях, и все это время истец своим поведением подтверждал действительность сделки, в частности, принимал лицензионные платежи. Как отметил суд первой инстанции, утверждение истца, что его вознаграждение за использование товарных знаков должно составлять процентное соотношение от выручки "РГС-Жизни", а именно 3,3%, "противоречит как положениям Гражданского кодекса РФ, так и сложившейся судебной практике".
Группа "Открытие" и бывший основной собственник "Росгосстраха" Данил Хачатуров в 2017 году заключили соглашение о разделе страхового бизнеса. Впоследствии контроль над "Открытием" и "Росгосстрахом" перешел к государству. В настоящее время "Росгосстрах" ведет ряд судебных разбирательств по искам о причинении убытков со структурами бывших руководителей.
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Евгений ГинерВерховный суд РФРосгосстрахДанил ХачатуровРоссияОбщество
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