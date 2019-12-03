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РИА Новости

Для обложки женского глянца впервые за 35 лет снялся мужчина

18:01 03.12.2019
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© AP Photo / Kevin WolfДжонатан Ван Несс
Джонатан Ван Несс
© AP Photo / Kevin Wolf
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Для обложки январского номера британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет снялся мужчина (в 1984 году издание помещало на главную страницу певца Боя Джорджа), сообщает TIME.
Им стал 32-летний американский парикмахер, телеведущий и звезда реалити-шоу Queer Eye, которое выходит на Netflix, Джонатан Ван Несс.
На фотографии он позирует в пышном персиковом платье и спортивных кроссовках.
"Ван Несс помог представить разнообразную аудиторию нашего журнала, — прокомментировала главный редактор Cosmopolitan UK Клэр Ходжсон, — Джонатан веселый, уверенный, добрый и смелый — все эти качества находят отклик у читателей".
Она подчеркнула, что в редакции сделали такой выбор еще из-за того, что он принимает себя таким, какой есть и призывает к этому других людей.
Джонатан Ван Несс — открытый гей. Он также не побоялся публично рассказать о проблемах со здоровьем, в том числе о заболеваниях кожи и ВИЧ, с которым борется уже несколько лет.
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