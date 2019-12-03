Для обложки женского глянца впервые за 35 лет снялся мужчина

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Для обложки январского номера британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет снялся мужчина (в 1984 году издание помещало на главную страницу певца Боя Джорджа), . Для обложки январского номера британской версии журнала Cosmopolitan впервые за 35 лет снялся мужчина (в 1984 году издание помещало на главную страницу певца Боя Джорджа), сообщает TIME.

Им стал 32-летний американский парикмахер, телеведущий и звезда реалити-шоу Queer Eye, которое выходит на Netflix, Джонатан Ван Несс.

На фотографии он позирует в пышном персиковом платье и спортивных кроссовках.

"Ван Несс помог представить разнообразную аудиторию нашего журнала, — прокомментировала главный редактор Cosmopolitan UK Клэр Ходжсон, — Джонатан веселый, уверенный, добрый и смелый — все эти качества находят отклик у читателей".

Она подчеркнула, что в редакции сделали такой выбор еще из-за того, что он принимает себя таким, какой есть и призывает к этому других людей.