Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки, заявили в МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"Нашей целью не является выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако спустя год терпения и отсутствия реализации обязательств европейскими сторонами мы приняли решение о сокращении (своих) обязательств", - цитирует информационный портал правительства Ирана слова Аракчи.
В случае, если санкции с Ирана будут сняты и страна сможет пользоваться преференциями, предусмотренными ядерной сделкой, Тегеран вернется к выполнению положений, от которых он отказался, добавил замглавы МИД Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.