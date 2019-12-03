Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки, заявили в МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Тегеран не намерен выходить из Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки , заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Нашей целью не является выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако спустя год терпения и отсутствия реализации обязательств европейскими сторонами мы приняли решение о сокращении (своих) обязательств", - цитирует информационный портал правительства Ирана слова Аракчи.

В случае, если санкции с Ирана будут сняты и страна сможет пользоваться преференциями, предусмотренными ядерной сделкой, Тегеран вернется к выполнению положений, от которых он отказался, добавил замглавы МИД Ирана.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.