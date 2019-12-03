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РИА Новости

Экс-депутат Шлегель заявил, что вряд ли вернется в политику

17:02 03.12.2019 (обновлено: 17:04 03.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоРоберт Шлегель
Роберт Шлегель
© РИА Новости / Владимир Федоренко
БЕРЛИН, 3 дек — РИА Новости, Инсаф Басиров. Бывший депутат Госдумы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель заявил, что сохранил гражданство РФ после репатриации в Германию, но при этом не видит сценариев своего возвращения в политику.
Накануне немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что Шлегель в начале года получил гражданство Германии. По информации газеты, с тех пор он работает в Мюнхене в компании по информационной безопасности.
В интервью РИА Новости Шлегель пояснил, что причины его ухода из политики и отъезда в Германию были "сугубо личные, семейные".
"Я русский немец, хотел бы, чтобы немецкие язык и культура для моих детей были такими же родными как и русские. При этом где они захотят в дальнейшем жить, будет их выбором. Начало работы в частном секторе совпало со временем изучения истории моей семьи, которая в силу событий во время Второй мировой и после свою "немецкость" во многом утеряла - я решил, что будет правильно по отношению к моим предкам и детям дать им возможность быть теми, кто они есть", — заявил собеседник агентства.
Роберт Шлегель
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Отвечая на вопрос, изменились ли его политические взгляды, бывший депутат "Единой России" отметил: "Уже довольно давно у меня нет политических предпочтений и политика не является значимой вещью в моей жизни".
"Сохраняю гражданство России… Не совсем могу представить для себя обстоятельства, в рамках которых вернусь в политику", — заявил Шлегель, отвечая на соответствующие вопросы.
Отвечая на критику в соцсетях о мотивах переезда в Европу, Шлегель заявил, что о прагматическом или корыстном расчете речи не идет. "Как раз ровно наоборот, если говорить об уровне жизни и комфорте, то для нас в России он был выше. Кто пробовал начинать жизнь в другой стране фактически с чистого листа, знает, как это непросто и каким вызовом это является", - добавил собеседник.
Роберт Шлегель на заседании Государственной Думы РФ
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Госдума РФЕдиная РоссияРоберт ШлегельГерманияВ мире
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