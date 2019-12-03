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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В Ираке христиане не будут праздновать Рождество из-за демонстраций

16:57 03.12.2019 (обновлено: 17:24 03.12.2019)
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© AP Photo / Khalid MohammedУчастники акции протеста в Ираке
Участники акции протеста в Ираке
© AP Photo / Khalid Mohammed
Участники акции протеста в Ираке. Архивное фото
ДАМАСК, 3 дек – РИА Новости. Глава халдейской католической церкви Ирака кардинал-патриарх Луис Рафаэль I Сако принял решение отменить все рождественские и новогодние торжества на фоне трагических событий в охваченной антиправительственными демонстрациями стране, говорится в опубликованном во вторник заявлении кардинала-патриарха.
"Мы решили отменить все праздничные торжества. В церквях и на площадях не будет украшенных новогодних деревьев, отменяются праздничные мероприятия, патриархия не будет принимать поздравления по случаю праздников. Мы ограничимся молебном о душах погибших и о выздоровлении пострадавших, а также о возвращении страны к нормальной жизни", – говорится в заявлении, текст которого публикует агентство Shafaq.
Кардинал-патриарх призвал верующих сделать пожертвования больницам и детским домам, которые нуждаются в медикаментах для раненых.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 350 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году.
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