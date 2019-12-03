В Ираке христиане не будут праздновать Рождество из-за демонстраций

"Мы решили отменить все праздничные торжества. В церквях и на площадях не будет украшенных новогодних деревьев, отменяются праздничные мероприятия, патриархия не будет принимать поздравления по случаю праздников. Мы ограничимся молебном о душах погибших и о выздоровлении пострадавших, а также о возвращении страны к нормальной жизни", – говорится в заявлении, текст которого публикует агентство Shafaq.