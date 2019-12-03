В Майкопе водитель без прав сбил четырех подростков на тротуаре

СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Водитель без прав сбил на тротуаре в Майкопе четырех подростков, они попали в больницу, сообщает ГУ МВД России по Республике Адыгея.
Отмечается, что днём во вторник на улице 2-й Крестьянской в Майкопе, предварительно, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов.
"В результате с места ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены четверо молодых людей в возрасте 16 лет. Трое из них являются жителями Майкопского района, четвертый подросток проживает в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба МВД по Республике АдыгеяВ Майкопе автомобиль наехал на четверых подростков. 3 декабря 2019
© Фото : пресс-служба МВД по Республике Адыгея
В Майкопе автомобиль наехал на четверых подростков. 3 декабря 2019
Уточняется, что все пострадавшие подростки учатся в одном из средних специальных учебных заведений Майкопа.
"Установлено, что водитель не имел права управления транспортом и водительское удостоверение не получал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства этого происшествия", - говорится в сообщении.
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