Глава "Газпрома" встретился с премьер-министром Монголии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во вторник обсудили перспективы энергетического сотрудничества, говорится в пресс-релизе "Газпрома".

"Стороны обсудили перспективы энергетического сотрудничества. Также было отмечено, что в ноябре 2019 года ООО "Газпром экспорт" осуществило первую малотоннажную поставку российского сжиженного природного газа в Монголию", - говорится в сообщении.

Компания "Газпром экспорт" доставила первую партию российского сжиженного природного газа (СПГ) в Монголию для использования в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице страны — Улан-Баторе - в начале ноября. Объем партии составил 36 тонн.

Кроме того, ранее во вторник премьер-министр Монголии на встрече со своим коллегой из РФ Дмитрием Медведевым заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию его страны.