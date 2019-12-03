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РИА Новости

Глава "Газпрома" встретился с премьер-министром Монголии

16:54 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во вторник обсудили перспективы энергетического сотрудничества, говорится в пресс-релизе "Газпрома".
"Стороны обсудили перспективы энергетического сотрудничества. Также было отмечено, что в ноябре 2019 года ООО "Газпром экспорт" осуществило первую малотоннажную поставку российского сжиженного природного газа в Монголию", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. 3 декабря 2019
Вчера, 14:55
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Компания "Газпром экспорт" доставила первую партию российского сжиженного природного газа (СПГ) в Монголию для использования в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице страны — Улан-Баторе - в начале ноября. Объем партии составил 36 тонн.
Кроме того, ранее во вторник премьер-министр Монголии на встрече со своим коллегой из РФ Дмитрием Медведевым заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию его страны.
Ранее, в сентябре, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия договорилась с Монголией в ближайшее время создать рабочую группу под проект газопровода в Китай. А президент России Владимир Путин 9 сентября на встрече с Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок газа с Ямала в Китай через Монголию.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Вчера, 14:05
Медведев заявил, что Россия считает Монголию дружественной страной
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Ухнагийн ХурэлсухАлексей МиллерГазпромМинистерство энергетики РФМонголияЭкономика
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