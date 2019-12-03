Москвичей предупредили о девятибалльных пробках во вторник вечером

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пробки в Москве в вечерний час пик достигнут 9 баллов из 10 возможных, следует из прогноза сервиса "Яндекс.Пробки".
В столице в ночь на вторник выпал снег. По данным синоптиков, снежный покров, образовавшийся в Москве минувшей ночью, задержится не надолго, уже в четверг большая часть его растает из-за оттепели.
Согласно данным сервиса, уже в 16.30 загруженность дорог достигла 7 баллов, а к 19.00 составит 9 баллов. Существенные заторы уже наблюдаются в центре города - на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных, а также на Бульварном кольце, улицах Новый Арбат и Тверская. Также автомобилистам сложно проехать на Садовом кольце.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей Москвы об осложнении движения на дорогах вечером во вторник из-за снега и гололедицы. Уточняется, что в утренний час пик на дорогах Москвы было больше чем обычно мелких аварий, автомобили ехали медленней, и заторы на дорогах увеличились до 7 баллов. Также в городе еще не закончены дорожные работы на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорская, на 19-м километре внешней стороны МКАД.