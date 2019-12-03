Москвичей предупредили о девятибалльных пробках во вторник вечером

В столице в ночь на вторник выпал снег. По данным синоптиков, снежный покров, образовавшийся в Москве минувшей ночью, задержится не надолго, уже в четверг большая часть его растает из-за оттепели.

Согласно данным сервиса, уже в 16.30 загруженность дорог достигла 7 баллов, а к 19.00 составит 9 баллов. Существенные заторы уже наблюдаются в центре города - на Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережных, а также на Бульварном кольце, улицах Новый Арбат и Тверская. Также автомобилистам сложно проехать на Садовом кольце.