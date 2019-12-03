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РИА Новости

Кировский губернатор объявил 31 декабря выходным днем в регионе

16:48 03.12.2019 (обновлено: 16:57 03.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Кировской области Игорь Васильев
Губернатор Кировской области Игорь Васильев
© РИА Новости
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил 31 декабря в регионе выходным днем, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона подписал соответствующее распоряжение во вторник, 3 декабря.

"Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли: 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся", — заявил Васильев в ходе прямой линии, состоявшейся в эфире ГТРК "Вятка".

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При этом 28 декабря станет рабочим днем, подчеркивает пресс-служба.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
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Новый год—2020ЛДПРГосдума РФНижний НовгородМаксим ТопилинИгорь ВасильевКировская областьОбщество
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