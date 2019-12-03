Кировский губернатор объявил 31 декабря выходным днем в регионе

"Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли: 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся", — заявил Васильев в ходе прямой линии, состоявшейся в эфире ГТРК "Вятка" .

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.