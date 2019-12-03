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РИА Новости

Сенатор рассказала, для чего разработан проект о семейном насилии

16:47 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России не содержит норму об изъятии детей из семьи, критикам документа следует более детально ознакомиться с его содержанием, заявила РИА Новости во вторник замглавы социального комитета Совфеда, член рабочей группы по законопроекту Елена Бибикова.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что фракция не поддерживает представленный на общественное обсуждение законопроект. По словам депутата, эсеры опасаются, что проектом прокладывается путь для введения в РФ ювенальной юстиции и главная цель - изымать детей из семьи.
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Источник: в РПЦ изучают опубликованный законопроект о семейном насилии
"Мы внимательно следим в Совете Федерации и в рамках рабочей группы за теми предложениями, которые поступают к законопроекту на сайте Совета Федерации, и за комментариями в СМИ", - сказала Бибикова.
Она призналась, что ее порой удивляют те замечания, которые звучат из уст как рядовых граждан, так и политиков. "Такое впечатление, что они не знакомы с текстом самого законопроекта. Ведь сам документ направлен на профилактику семейно-бытового насилия, на профилактику тех случаев, которые не содержат признаков административного или уголовного деяния", - отметила Бибикова.
Проект направлен на предупреждения более тяжелых случаев семейно-бытового насилия, пояснила Бибикова. "В основе закона - соблюдение прав, свобод и законных интересов человека", - добавила она. Также предусмотрена законность и обоснованность профилактических мероприятий, которые будут проводиться на основе добровольности получения помощи гражданами, сказала парламентарий.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законодатель также выразила недоумение в связи ни с чем не подкрепленными заявлениями о том, что законопроект может привести к изъятию детей из семьи. "Посмотрите закон, почитайте. В чем вы усматриваете угрозу изъятия детей из семьи? В какой статье? Этого нет в законопроекте", - подчеркнула Бибикова.
По словам сенатора, проект закона опубликован для того, чтобы выдвигались конкретные предложения о его возможной доработке. Члены рабочей группы готовы учесть эти предложения при доработке законопроекта, который направлен на защиту семейных ценностей, подчеркнула она.
Бибикова напомнила, что до 15 декабря рабочая группа будет собирать и обобщать все предложения и замечания по тексту документа и затем подведет итоги на заседании, которое пройдет до конца года. Говоря о перспективах возможного изменения законопроекта до внесения его в Госдуму, сенатор предположила, что "доработка скорее всего потребуется".
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