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РИА Новости

Пожар в мебельном цехе в Кемерово локализовали

16:46 03.12.2019
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© Фото : A42.RU Пожар в мебельном цехе в Кемерово
Пожар в мебельном цехе в Кемерово
© Фото : A42.RU
КЕМЕРОВО, 3 дек- РИА Новости. Пожар в мебельном цехе в Кемерово локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Ранее здание трехэтажного мебельного центра загорелось в Кемерово на площади 800 "квадратов". Пожару присвоен третий номер сложности. Сотрудники МЧС вывели восемь человек, за медицинской помощью обратились четыре человека, двое из которых были доставлены в медучреждения, еще двое ехать в больницу отказались.
"Объявили локализацию пожара. По оперативным данным, 12 человек эвакуировались самостоятельно, восемь спасены", – сообщили в пресс-службе ведомства.
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МЧС РФКемеровоКемеровская областьПроисшествия
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