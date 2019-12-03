Пожар в мебельном цехе в Кемерово локализовали

Ранее здание трехэтажного мебельного центра загорелось в Кемерово на площади 800 "квадратов". Пожару присвоен третий номер сложности. Сотрудники МЧС вывели восемь человек, за медицинской помощью обратились четыре человека, двое из которых были доставлены в медучреждения, еще двое ехать в больницу отказались.
"Объявили локализацию пожара. По оперативным данным, 12 человек эвакуировались самостоятельно, восемь спасены", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Вчера, 14:44В Петербурге сократилась площадь пожара в ангаре