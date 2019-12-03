Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T16:45+0300
https://ria.ru/20191203/1561921097.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_eae069d67623f7e316258bc15551123a.jpg
РИА Новости

Россияне не считают страховые махинации преступлением, заявил эксперт

16:45 03.12.2019
158
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страховое мошенничество в России не воспринимается как преступление, решаясь на него, люди пытаются таким образом поправить свое финансовое положение и оправдывают себя тем, что "так делают все", рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.
"Самое печальное, что страховое мошенничество сегодня стало самым массовым видом правонарушений, который обществом не воспринимается как преступление. Это, конечно, проблема, и в первую очередь она связана с тем, что наш социальный проект ОСАГО, который является обязательным, нашими гражданами воспринимается несколько негативно", - сказал Ефремов в ходе конференции "Барьер-2019".
Действительно, возможности для мошенничества в автостраховании высоки: фальсификация документов о ДТП и получение поддельных медицинских справок считаются нормальным явлением, отметил Ефремов. По его словам, выявляется только около 10% преступлений, связанных со страховым мошенничеством в целом.
Как рассказал Ефремов, преступления в страховании во многом связаны с недоверием граждан к страховым компаниям. Так, например, по данным НАФИ, который проводил исследование в июле 2017 года, страховщикам доверяло 35% населения. А по итогам исследования Банка России в 2019 году – 25%. По словам эксперта, такая статистика лишний раз показывает, что граждане не только не доверяют страховщикам, но и считают страхование тем направлением, где можно заработать.
Ингосстрах
18 ноября, 13:00
Медицинское страхование: десять полезных советов
Однако такая ситуация сложилась отнюдь не только в России, отметил он. Так, например, размер страхового мошенничества в объеме выплат по автострахованию в РФ составляет 20% и аналогичен тому, что фиксируется в Италии. Довольно высок он и во Франции (12%), и в Германии (10%). В США такая же как в РФ доля мошенников в объеме выплат по страхованию жизни и здоровья (15%). Как предупреждает представитель ВСС, стоит опасаться перетока мошенников в страхование жизни в РФ, поскольку оно в последние годы становилось драйвером роста всего страхового рынка.
Ефремов также отметил, что возбуждение уголовных дел по страховому мошенничеству в России происходит лишь в 20% случаев, что беспокоит. Согласно статистике за 9 месяцев 2019 года, в правоохранительные органы было направлено свыше 9,5 тысячи заявлений, возбуждено было около 1,9 тысячи уголовных дел, в более чем 3 тысячах случаев был отказ в возбуждении.
1200013
Обсудить 1
ОСАГОРоссияЭкономика
Рекомендуем
Девушки у витрины магазина Pandora, где начались сезонные распродажи
Сбербанк хочет продать сеть магазинов Pandora
Российские рубли
Аналитик назвала угрозы для российской экономики в 2020 году
Недовольный автовладелец
Автостраховщики обновили справочники запчастей для ремонта по ОСАГО
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кубань вошла в тройку регионов по объему дотаций от правительства
Здание Дальневосточного федерального университета
Власти Приморья вступились за уволенного главврача медцентра ДВФУ
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев призвал развивать инклюзивное образование
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
Медведев высказался об установке дорожных знаков
Газовые конфорки
Рада не поддержала проект о снижении цены на газ, сообщил Медведчук
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал урегулировать продажу жевательных смесей с никотином
Кошка по кличке Лил Баб
Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях
Здание Совета Федерации РФ
Сенатор рассказала, для чего разработан проект о семейном насилии
Брюно Ле Мэр
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
Росстат: иностранные туристы стали реже посещать Россию
Дверь зала судебных заседаний
Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54После обрушения дома в Белгородской области возбудили уголовное дело
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния