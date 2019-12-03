Россияне не считают страховые махинации преступлением, заявил эксперт

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страховое мошенничество в России не воспринимается как преступление, решаясь на него, люди пытаются таким образом поправить свое финансовое положение и оправдывают себя тем, что "так делают все", рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

"Самое печальное, что страховое мошенничество сегодня стало самым массовым видом правонарушений, который обществом не воспринимается как преступление. Это, конечно, проблема, и в первую очередь она связана с тем, что наш социальный проект ОСАГО , который является обязательным, нашими гражданами воспринимается несколько негативно", - сказал Ефремов в ходе конференции "Барьер-2019".

Действительно, возможности для мошенничества в автостраховании высоки: фальсификация документов о ДТП и получение поддельных медицинских справок считаются нормальным явлением, отметил Ефремов. По его словам, выявляется только около 10% преступлений, связанных со страховым мошенничеством в целом.

Как рассказал Ефремов, преступления в страховании во многом связаны с недоверием граждан к страховым компаниям. Так, например, по данным НАФИ, который проводил исследование в июле 2017 года, страховщикам доверяло 35% населения. А по итогам исследования Банка России в 2019 году – 25%. По словам эксперта, такая статистика лишний раз показывает, что граждане не только не доверяют страховщикам, но и считают страхование тем направлением, где можно заработать.

Однако такая ситуация сложилась отнюдь не только в России, отметил он. Так, например, размер страхового мошенничества в объеме выплат по автострахованию в РФ составляет 20% и аналогичен тому, что фиксируется в Италии. Довольно высок он и во Франции (12%), и в Германии (10%). В США такая же как в РФ доля мошенников в объеме выплат по страхованию жизни и здоровья (15%). Как предупреждает представитель ВСС, стоит опасаться перетока мошенников в страхование жизни в РФ, поскольку оно в последние годы становилось драйвером роста всего страхового рынка.