Власти Приморья вступились за уволенного главврача медцентра ДВФУ

"На протяжении последних 7 лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. И нам не безразлично, кто будет дальше возглавлять это медицинское учреждение. Нареканий со стороны пациентов на Олега Пака нет, а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе. Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело - заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока", — написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Приморья.