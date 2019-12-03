Власти Приморья вступились за уволенного главврача медцентра ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Власти Приморья будут ходатайствовать перед руководством ДВФУ о восстановлении в должности главного врача медицинского центра университета, заявил губернатор Олег Кожемяко.
Олег Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия с сентября 2013 года. Он кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации нейрохирургов России, главный детский нейрохирург краевого департамента здравоохранения, действительный член Международной ассоциации детских нейрохирургов (ISPN), член президиума Всероссийской общественной организации "Общество по детской нейрохирургии" .
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главным врачом медицинского центра ДВФУ прекращен 29 ноября 2019 года "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации". Пак с этим решением не согласился и обратился в суд и прокуратуру.
"На протяжении последних 7 лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. И нам не безразлично, кто будет дальше возглавлять это медицинское учреждение. Нареканий со стороны пациентов на Олега Пака нет, а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе. Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело - заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока", — написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Приморья.
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