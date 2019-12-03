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РИА Новости

Путин и Вучич обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

16:40 03.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич обсудят 4 декабря в Сочи актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого декабря 2019 года в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции в Белграде
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Александр ВучичВладимир ПутинСербияСочиРоссияПолитика
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