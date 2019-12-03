Путин и Вучич обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич обсудят 4 декабря в Сочи актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого декабря 2019 года в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.
22 ноября, 17:13Вучич надеется на искренний разговор с Путиным 4 декабря в Сочи