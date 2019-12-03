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РИА Новости

Юрист прокомментировал идею исключить "площадку" из экзамена на права

16:38 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Знак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Площадка" при сдаче на права помогает определить уровень владения водителем теми навыками, которые сложно проверить в условиях города, поэтому ее не нужно отменять, считает партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.
Ранее сообщалось, что ГИБДД готовит изменения порядка сдачи экзаменов на права. Так, водители могут перестать сдавать "площадку" на экзамене с 1 октября 2020 года.
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Экзамен без "площадки"? Эксперты оценили новую идею ГИБДДГосавтоинспекция предложила исключить "площадку" при сдаче на водительские права. Автоэксперты прокомментировали инициативу дорожной полиции, обратив внимание на ее преимущества и недостатки.
"Каждый, кто сдавал на права, понимает, что "площадка" реально проверяет навыки. Я не понимаю, для чего нужно отменять "площадку", но, видимо, у ГИБДД есть объяснения. "Площадка", на мой взгляд, хорошая, понятная часть тестирования. На ней удобнее всего проверять, умет ли водитель, к примеру, трогаться, заезжать в гараж. В условиях города это сложнее проверить. А если мы не будем проверять, умеет ли человек трогаться и ездить змейкой, как мы поймем, умеет он водить автомобиль или нет?" - сказал РИА Новости Ермоленко.
По мнению юриста, инициатива ГИБДД не имеет под собой рационального объяснения. "Впечатление, что это инициатива ради инициативы", - отметил Ермоленко.
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ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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