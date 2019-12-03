Юрист прокомментировал идею исключить "площадку" из экзамена на права

"Каждый, кто сдавал на права, понимает, что "площадка" реально проверяет навыки. Я не понимаю, для чего нужно отменять "площадку", но, видимо, у ГИБДД есть объяснения. "Площадка", на мой взгляд, хорошая, понятная часть тестирования. На ней удобнее всего проверять, умет ли водитель, к примеру, трогаться, заезжать в гараж. В условиях города это сложнее проверить. А если мы не будем проверять, умеет ли человек трогаться и ездить змейкой, как мы поймем, умеет он водить автомобиль или нет?" - сказал РИА Новости Ермоленко.