МГЕР предложила создать отряды для информирования о действиях после ЧС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" предлагает создать спецотряды волонтеров для информирования людей о том, как вести себя после чрезвычайных ситуаций, как и где получать необходимую помощь, сообщает пресс-служба МГЕР со ссылкой на председателя координационного совета движения Дениса Давыдов.
На международном форуме добровольцев в Сочи Давыдов напомнил, что в этом году волонтеры "Молодой Гвардии" помогали ликвидировать последствия наводнения в Иркутской и Амурской областях, в Еврейской автономной области, оказывали помощь пострадавшим от пожаров в Курганской области. При ликвидации последствий ЧС волонтеры зачастую сталкивались с тем, что у населения была очень низкая информированность – например, о положенных выплатах, о юридических гарантиях, в некоторых случаях отсутствовала информация о надвигающейся угрозе для жизни людей.
"В связи с этим мы предлагаем развивать специальное направление по информированию людей, а также организовать комплексную работу по оказанию помощи, которая будет включать в себя горячую линию, создание и распространение информационных памяток, оказание юридической помощи", - заявил Давыдов, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что не менее важна "системная работа вместе с органами власти".