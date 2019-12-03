МГЕР предложила создать отряды для информирования о действиях после ЧС

На международном форуме добровольцев в Сочи Давыдов напомнил, что в этом году волонтеры "Молодой Гвардии" помогали ликвидировать последствия наводнения в Иркутской и Амурской областях, в Еврейской автономной области, оказывали помощь пострадавшим от пожаров в Курганской области. При ликвидации последствий ЧС волонтеры зачастую сталкивались с тем, что у населения была очень низкая информированность – например, о положенных выплатах, о юридических гарантиях, в некоторых случаях отсутствовала информация о надвигающейся угрозе для жизни людей.