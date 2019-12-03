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РИА Новости

МГЕР предложила создать отряды для информирования о действиях после ЧС

16:33 03.12.2019
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© Фото : предоставлено "Молодой Гвардией Единой России"Денис Давыдов
Денис Давыдов
© Фото : предоставлено "Молодой Гвардией Единой России"
Денис Давыдов. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" предлагает создать спецотряды волонтеров для информирования людей о том, как вести себя после чрезвычайных ситуаций, как и где получать необходимую помощь, сообщает пресс-служба МГЕР со ссылкой на председателя координационного совета движения Дениса Давыдов.
На международном форуме добровольцев в Сочи Давыдов напомнил, что в этом году волонтеры "Молодой Гвардии" помогали ликвидировать последствия наводнения в Иркутской и Амурской областях, в Еврейской автономной области, оказывали помощь пострадавшим от пожаров в Курганской области. При ликвидации последствий ЧС волонтеры зачастую сталкивались с тем, что у населения была очень низкая информированность – например, о положенных выплатах, о юридических гарантиях, в некоторых случаях отсутствовала информация о надвигающейся угрозе для жизни людей.
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"В связи с этим мы предлагаем развивать специальное направление по информированию людей, а также организовать комплексную работу по оказанию помощи, которая будет включать в себя горячую линию, создание и распространение информационных памяток, оказание юридической помощи", - заявил Давыдов, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что не менее важна "системная работа вместе с органами власти".
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Денис Давыдов (МГЕР)Молодая гвардия Единой РоссииОбщество
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