Нападение на сотрудника ГИБДД в Мытищах попало на видео

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нападение на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах попало на камеру наблюдения. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Как сообщили в Следственном комитете, прохожий с собакой напал на полицейского, патрулировавшего улицу. На кадрах видно, как животное сбивает с ног сотрудника ГИБДД.
По данным следователей, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и полицейские сделали ему замечание. Во время беседы мужчина достал нож и ударил одного из инспекторов в шею.
Злоумышленника задержали. Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь.