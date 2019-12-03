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РИА Новости

Нападение на сотрудника ГИБДД в Мытищах попало на видео

16:32 03.12.2019 (обновлено: 18:58 03.12.2019)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Нападение на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах попало на камеру наблюдения. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Как сообщили в Следственном комитете, прохожий с собакой напал на полицейского, патрулировавшего улицу. На кадрах видно, как животное сбивает с ног сотрудника ГИБДД.
По данным следователей, пешеход переходил дорогу в неположенном месте и полицейские сделали ему замечание. Во время беседы мужчина достал нож и ударил одного из инспекторов в шею.
Злоумышленника задержали. Пострадавшему полицейскому оказали медицинскую помощь.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 15:47
СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФМытищиПроисшествия - ВидеоПроисшествия
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