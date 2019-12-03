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РИА Новости

В Кемерово при пожаре в мебельном центре пострадали четыре человека

16:27 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном центре в Кемерово, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что здание трехэтажного мебельного центра загорелось в Кемерово на площади 800 "квадратов". Пожару присвоен третий номер сложности. Пожарные спасли 8 человек, работают на месте 17 отделений пожарной охраны. На место ЧП направят пожарный поезд.
"Всех спасатели вывели. Четверо нуждались в медицинской помощи, двое были доставлены в медучреждения, в токсикологию, отравление угарным газом, еще двое отказались ехать. Бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф продолжают работать на месте", – сообщили в пресс-службе.
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МЧС РФКемеровоПроисшествия
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