В Кемерово при пожаре в мебельном центре пострадали четыре человека

КЕМЕРОВО, 3 дек - РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре в мебельном центре в Кемерово, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что здание трехэтажного мебельного центра загорелось в Кемерово на площади 800 "квадратов". Пожару присвоен третий номер сложности. Пожарные спасли 8 человек, работают на месте 17 отделений пожарной охраны. На место ЧП направят пожарный поезд.
"Всех спасатели вывели. Четверо нуждались в медицинской помощи, двое были доставлены в медучреждения, в токсикологию, отравление угарным газом, еще двое отказались ехать. Бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф продолжают работать на месте", – сообщили в пресс-службе.