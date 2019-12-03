В Кемерово при пожаре в мебельном центре пострадали четыре человека

"Всех спасатели вывели. Четверо нуждались в медицинской помощи, двое были доставлены в медучреждения, в токсикологию, отравление угарным газом, еще двое отказались ехать. Бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф продолжают работать на месте", – сообщили в пресс-службе.