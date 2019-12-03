ВМФ получит более 480 образцов вооружений, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста в церемонии начала поставок российского газа в КНР по "восточному" маршруту

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 3 дек – РИА Новости. Военно-морские силы РФ в текущем году получат более 480 образцов оружия, заявил в ходе военного совещания президент РФ Владимир Путин

"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники", - сказал он.

Президент рассказал, что среди них будет две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса, и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.

"Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находятся головной атомный крейсер Борей-А "Князь Владимир", - сказал глава государства, отметив, что идет строительство еще четырех таких подводных лодок.