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РИА Новости

ВМФ получит более 480 образцов вооружений, заявил Путин

16:24 03.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста в церемонии начала поставок российского газа в КНР по "восточному" маршруту
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста в церемонии начала поставок российского газа в КНР по восточному маршруту
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 3 дек – РИА Новости. Военно-морские силы РФ в текущем году получат более 480 образцов оружия, заявил в ходе военного совещания президент РФ Владимир Путин.
"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники", - сказал он.
Президент рассказал, что среди них будет две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса, и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия.
"Морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находятся головной атомный крейсер Борей-А "Князь Владимир", - сказал глава государства, отметив, что идет строительство еще четырех таких подводных лодок.
Говоря о стратегических неядерных силах ВМФ, президент отметил, что их основу составляют корабли-носители высокоточного оружия большой дальности "Калибр". "Эти ракеты, как известно, способны поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров, при этом выполнение заданий ГПВ позволит до 2023 года увеличить их количество более чем вдвое",- уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
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АПЛ Князь ВладимирВладимир ПутинВМФ РФБезопасность
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