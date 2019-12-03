Кубань вошла в тройку регионов по объему дотаций от правительства

КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Краснодарский край оказался в тройке лидеров среди российских регионов с самыми большими дотациями от правительства, получив 1,462 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев

"Наш край вошел в тройку лидеров среди регионов, которые получили самые большие дотации от правительства – 1,462 миллиарда рублей. Для нас очень ценно попасть в этот список, тем самым доказав эффективность проделанной за год работы", - сказал Кондратьев.

По его словам, одним из ключевых показателей при составлении рейтинга и распределения субсидий стала успешная реализация нацпроектов в крае.

"Это важная оценка нашей работы. Мы на два месяца раньше срока закончили ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". Полностью завершили нацпроект "Культура". Кроме того, с опережением идет программа переселения из ветхого жилья, рассчитанная на два года. Также при распределении средств учитывались показатели уровня доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровень реальной среднемесячной заработной платы", - пояснил губернатор.

По его словам, это именно те показатели работы региона, на которые край ориентируется.