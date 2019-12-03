Кубань вошла в тройку регионов по объему дотаций от правительства

КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Краснодарский край оказался в тройке лидеров среди российских регионов с самыми большими дотациями от правительства, получив 1,462 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Наш край вошел в тройку лидеров среди регионов, которые получили самые большие дотации от правительства – 1,462 миллиарда рублей. Для нас очень ценно попасть в этот список, тем самым доказав эффективность проделанной за год работы", - сказал Кондратьев.
По его словам, одним из ключевых показателей при составлении рейтинга и распределения субсидий стала успешная реализация нацпроектов в крае.
"Это важная оценка нашей работы. Мы на два месяца раньше срока закончили ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". Полностью завершили нацпроект "Культура". Кроме того, с опережением идет программа переселения из ветхого жилья, рассчитанная на два года. Также при распределении средств учитывались показатели уровня доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уровень реальной среднемесячной заработной платы", - пояснил губернатор.
По его словам, это именно те показатели работы региона, на которые край ориентируется.
"Полученные средства мы планируем направить на развитие экономики, социальной сферы и, конечно, на реализацию национальных проектов", - заключил Кондратьев.