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РИА Новости

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

16:14 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЛев Лещенко
Лев Лещенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
В комментарии "Газете.Ru" артист отметил, что такое может случиться с каждым.
"Я к этому абсолютно нормально отношусь и не обращаю внимания, это же не умышленно было. Она, все-таки, продвинутый человек", — сказал Лещенко.
Ранее певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", назвав артиста "Львом Валерьяновичем Левченко".
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КультураШоу-бизнесЛев ЛещенкоОльга Бузова
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