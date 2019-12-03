Сбербанк хочет продать сеть магазинов Pandora

"Компания "ПанКлуб", которая является дистрибьютором по франшизе Pandora, сети ювелирных украшений, она перешла в собственность Сбербанка. Для нас эта активность не является ключевой. Наша задача развивать компанию и в какой-то перспективе ее продать", - сказал он.

"У нас был публичный случай, о котором уже писали, - это наши инвестиции в компанию "ПанКлуб". Инвестиции, которые мы делали в начале 2014 года. Был по ней, а даже по своим обязательствам... основной акционер "ПанКлуба" Максим Ноготков, он допустил дефолт по своим обязательствам... соответственно, нам пришлось предъявить к погашению те средства, которые мы давали на этот бизнес", - напомнил Рацин.