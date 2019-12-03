Экоактивистка Грета Тунберг прибыла на катамаране в Лиссабон

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Шведская школьница Шведская школьница Грета Тунберг , получившая всемирную известность как экоактивистка, прибыла в Лиссабон , чтобы оттуда добраться до Мадрида, где проходит климатическая конференция COP 25.

"Лиссабон!", - написала Тунберг в своем Twitter

Тунберг прибыла в Лиссабон на частном катамаране супружеской пары Vagabonde, на котором от американских берегов в Старый Свет в середины ноября она плывет вместе с отцом.

На прямой трансляции португальских СМИ видно, как девочка стоит на палубе судна и машет рукой нескольким десяткам людей, собравшимся на пристани. Многие из встречающих держат транспаранты экологического содержания.

Как сообщает испанская газета Pais , по прибытии в Лиссабон Тунберг даст краткую пресс-конференцию. Затем она отдохнет в гостинице и в 21.25 сядет на ночной поезд. Ожидается, что активистка прибудет на мадридский вокзал Чамартин в среду около 08.40 утра (10.40 мск).

В августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.