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РИА Новости

Экоактивистка Грета Тунберг прибыла на катамаране в Лиссабон

16:08 03.12.2019 (обновлено: 16:36 03.12.2019)
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© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкМитинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
© РИА Новости / Шерри Парди
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Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Шведская школьница Грета Тунберг, получившая всемирную известность как экоактивистка, прибыла в Лиссабон, чтобы оттуда добраться до Мадрида, где проходит климатическая конференция COP 25.
"Лиссабон!", - написала Тунберг в своем Twitter.
Тунберг прибыла в Лиссабон на частном катамаране супружеской пары Vagabonde, на котором от американских берегов в Старый Свет в середины ноября она плывет вместе с отцом.
На прямой трансляции португальских СМИ видно, как девочка стоит на палубе судна и машет рукой нескольким десяткам людей, собравшимся на пристани. Многие из встречающих держат транспаранты экологического содержания.
Шведская активистка Грета Тунберг
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Как сообщает испанская газета Pais, по прибытии в Лиссабон Тунберг даст краткую пресс-конференцию. Затем она отдохнет в гостинице и в 21.25 сядет на ночной поезд. Ожидается, что активистка прибудет на мадридский вокзал Чамартин в среду около 08.40 утра (10.40 мск).
В августе, чтобы принять участие в саммите ООН по изменению климата в США и Чили, Тунберг пересекла океан с экипажем яхты, оборудованной солнечными батареями и подводными турбинами, которые вырабатывают электроэнергию. Активистка намеренно выбрала морской путь, чтобы не лететь на самолете и свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.
Джереми Кларксон
29 ноября, 14:03
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Грета ТунбергЛиссабон (город)В мире
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