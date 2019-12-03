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РИА Новости

Шварценеггер не приехал на климатический саммит из-за снежной бури

16:07 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МАДРИД, 3 дек – РИА Новости. Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не смог приехать на климатическую конференцию в Мадриде COP25 из-за личных причин и снежных бурь, которые обрушились на США, сообщили организаторы.
Во вторник актер, активист в защиту климата, должен был принять участие в дебатах в "зеленой зоне", где проходят различные мероприятия с участием активистов и общественных организаций, однако так и не появился.
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Себастьян Наварро, генеральный секретарь инициативы Столицы против климатических изменений Америк (CC35), сказал, что актер не приехал по "личным причинам". Кроме того, по его словам, на США обрушились снежные бури, из-за которых он не смог вылететь.
Пока неизвестно, появится ли бывший губернатор на конференции позже.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек. -0-
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Арнольд ШварценеггерМадрид (город)СШАВ мире
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