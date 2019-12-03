Шварценеггер не приехал на климатический саммит из-за снежной бури

МАДРИД, 3 дек – РИА Новости. Актер и бывший губернатор Калифорнии Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не смог приехать на климатическую конференцию в Мадриде COP25 из-за личных причин и снежных бурь, которые обрушились на США, сообщили организаторы.

Во вторник актер, активист в защиту климата, должен был принять участие в дебатах в "зеленой зоне", где проходят различные мероприятия с участием активистов и общественных организаций, однако так и не появился.

Себастьян Наварро, генеральный секретарь инициативы Столицы против климатических изменений Америк (CC35), сказал, что актер не приехал по "личным причинам". Кроме того, по его словам, на США обрушились снежные бури, из-за которых он не смог вылететь.

Пока неизвестно, появится ли бывший губернатор на конференции позже.