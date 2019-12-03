Словарь Dictionary выбрал слово года

Словарь приводит два значения этого слова. Первое - "имеющий отношение к существованию" – возникло в английском языке в конце XVII века. Слово "экзистенциальный" в этом значении часто употребляется, когда "факт существования кого-либо или чего-либо находится под угрозой". Употребление слова "экзистенциальный" во втором значении, как "связанного с природой человеческого существования, определяемой свободным выбором человека" – было впервые зафиксировано в начале XX века. Это значение связано с философским направлением "экзистенциализм", в центре внимания которого находится уникальность человеческого бытия.