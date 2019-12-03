Должников по налогам в Дагестане привлекут к уголовной ответственности

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Кампанию против неплательщиков налогов в Дагестане инициировал руководитель региона . Кампанию против неплательщиков налогов в Дагестане инициировал руководитель региона Владимир Васильев , сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Работа будет вестись с собственниками крупных коммерческих объектов и с бизнесменами, род занятий которых связан с затратами газа, воды и электричества, но платящими только взятки контролерам", - процитировала главу Дагестана пресс-служба.

Аналогичные меры будет применяться и к производителям обуви, которые уже сейчас предпринимают попытки начать работать "по-белому". Руководство региона выразило готовность помочь бизнесменам, вышедшим из "тени".