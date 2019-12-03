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РИА Новости

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой

16:00 03.12.2019 (обновлено: 20:33 03.12.2019)
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны.
На совещании по развитию ВМФ он напомнил, что как раз в эти дни в Лондоне проходит саммит, посвященный 70-летию НАТО, и что создан альянс был для противодействия СССР.
"Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, но НАТО не только существует, но и развивается. В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70 процентов от общемирового объема военных расходов", — сказал Путин.
Он также отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений.
"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", — сказал российский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
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При этом, подчеркнул Путин, Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.
"Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов России", — сказал президент, выразив надежду на то, что интересы общей безопасности и мирного будущего планеты все же возобладают.
Михаил Горбачев
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Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада
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ЛондонНАТОВладимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Горбачев напортачил, а Путину расхлебывать приходится. Я верю в нашего президента...
3 декабря, 17:53
DKDen KL
1321110141
Если народ будет продолжен быть лишен нормальной медицины, нормального образования, нормальной судебной системы, уверенности в завтрашнем дне, то нато опередит сам народ, массово как из Африки будет иммигрировать в более развитые страны, мы уже приблизительно по многим показателям развития на одной линии с африканскими странами....
3 декабря, 17:42
Иван Петраков
58001321
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