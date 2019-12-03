Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 дек — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны.

На совещании по развитию ВМФ он напомнил, что как раз в эти дни в Лондоне проходит саммит, посвященный 70-летию НАТО, и что создан альянс был для противодействия СССР.

"Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО , но НАТО не только существует, но и развивается. В момент его создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29, а совокупные военные расходы стран альянса — более чем 70 процентов от общемирового объема военных расходов", — сказал Путин.

Он также отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений.

"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", — сказал российский лидер.

При этом, подчеркнул Путин, Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.