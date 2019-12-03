Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

Компании также обновили ряд положений с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

Отмечается, что базовые принципы сотрудничества двух операторов не изменились.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы", — говорится в сообщении.

Ранее в "Укртранснафте" заявили, что за десять месяцев 2019 года компания транспортировала для европейских и украинских потребителей 12,606 миллиона тонн нефти, из которых транзит составил 10,637 миллиона тонн.