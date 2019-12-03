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РИА Новости

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

16:00 03.12.2019 (обновлено: 01:03 04.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит и поставки газа возобновлены через ГИС "Суджа"
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
Компании также обновили ряд положений с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.
Отмечается, что базовые принципы сотрудничества двух операторов не изменились.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы", — говорится в сообщении.

Ранее в "Укртранснафте" заявили, что за десять месяцев 2019 года компания транспортировала для европейских и украинских потребителей 12,606 миллиона тонн нефти, из которых транзит составил 10,637 миллиона тонн.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
2 декабря, 23:22
Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти и газа на Украину
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УкртранснафтаТранснефтьРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И кому нужны после этого, дебаты по Украине на ТВ? Тоже и с газом будет... Честно говоря противно все это...….
3 декабря, 16:28
Vagner Tusk
7821546141
Двояко. С одной стороны нынешняя Украина настроена к России враждебно. Но с другой отношения между странами рано или поздно всё равно нормализуются.
3 декабря, 16:30
Алексей Тот самый
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