Названы восемь продуктов, помогающих избежать рака

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полностью защититься от рака невозможно, но есть продукты, употребление которых может снизить риск развития онкологических болезней, сообщает портал " Полностью защититься от рака невозможно, но есть продукты, употребление которых может снизить риск развития онкологических болезней, сообщает портал " Медикфорум ".

Так, яблоки содержат полифенолы, которые, по данным ряда исследований, обладают противораковыми и противоопухолевыми свойствами. Кроме того, полифенолы помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Еще один полезный продукт — морковь. Она содержит бета-каротин, укрепляющий иммунитет. Морковь поможет предотвратить рак молочной железы, простаты и желудка.

Авторы материала также отметили пользу крестоцветных овощей — брокколи и других видов капусты. Они богаты сульфорафаном, способным запускать процесс гибели раковых клеток в опухолях.

Эксперты рекомендуют употреблять продукты из вареных помидоров: кетчуп, томатный сок, томатную пасту. В их состав входит ликопин. Он снижает количество кислородных радикалов, повреждающих генетический материал в клетках организма и тем самым способствующих развитию рака.

Употребление богатых клетчаткой бобовых снижает риск заболеть раком кишечника. Кроме того, женщины, которые включают в свой рацион много клетчатки, на 20% реже болеют раком молочной железы.

Научные исследования подтвердили, что кофе снижает риск заболеть раком печени. Также для предотвращения онкологии стоит есть больше орехов. Например, грецкие орехи содержат вещество педункулагин, которое организм превращает в уролитины. Эти соединения могут связываться с рецепторами эстрогена и предотвращать развитие рака молочной железы.