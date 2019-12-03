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Республика Дагестан
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РИА Новости

Фермеры Дагестана с 2020 года смогут законно арендовать госземли

15:55 03.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Узаков / Перейти в фотобанкВид на село в Дагестане
Вид на село в Дагестане
© РИА Новости / Сергей Узаков
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Сельхозпроизводители Дагестана смогут с 2020 года на законных основаниях получать в субаренду пустующие земельные участки, закрепленные в настоящее время за региональных ГУПами сельхозпрофиля; соответствующее постановление утверждено на последней сессии Народного собрания Дагестана.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, согласно федеральному закону "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" ГУПы и МУПы не имели право сдавать в аренду (субаренду) землю, находящуюся в собственности государства. "В то же время, в Минимущество республики поступает большое число обращений от дагестанских фермеров с просьбой о предоставлении в аренду пустующей земли, закрепленной за ГУПами", - отметили в пресс-службе.
Ранее глава Дагестана Владимир Васильев дал задание правительству республики провести анализ эффективности ГУПов, при проведении которого выявился потенциал для пополнения бюджета региона неналоговыми доходами.
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В связи с этим до конца декабря текущего года восемь ГУПов, из которых шесть – сельхозпрофиля, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. В следующем году планируется преобразовать еще пять ГУПов. Земля при этом останется в республиканской собственности. На базе вновь образованных ООО сельхозпроизводители смогут получать земельные участки в субаренду.
Кроме того, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, желающие получить землю в субаренду, могут также претендовать на получение субсидии регионального Минсельхозпрода.
"Руководство региона считает, что преобразование предприятий позволит аграриям воспользоваться землей в полной мере и создаст реальные условия для привлечения инвестиций в отрасль сельского хозяйства", - подчеркнули в пресс-службе.
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Республика ДагестанВладимир Василев
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