Фермеры Дагестана с 2020 года смогут законно арендовать госземли

МАХАЧКАЛА, 3 дек – РИА Новости. Сельхозпроизводители Дагестана смогут с 2020 года на законных основаниях получать в субаренду пустующие земельные участки, закрепленные в настоящее время за региональных ГУПами сельхозпрофиля; соответствующее постановление утверждено на последней сессии Народного собрания Дагестана.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, согласно федеральному закону "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" ГУПы и МУПы не имели право сдавать в аренду (субаренду) землю, находящуюся в собственности государства. "В то же время, в Минимущество республики поступает большое число обращений от дагестанских фермеров с просьбой о предоставлении в аренду пустующей земли, закрепленной за ГУПами", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев дал задание правительству республики провести анализ эффективности ГУПов, при проведении которого выявился потенциал для пополнения бюджета региона неналоговыми доходами.

В связи с этим до конца декабря текущего года восемь ГУПов, из которых шесть – сельхозпрофиля, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. В следующем году планируется преобразовать еще пять ГУПов. Земля при этом останется в республиканской собственности. На базе вновь образованных ООО сельхозпроизводители смогут получать земельные участки в субаренду.

Кроме того, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, желающие получить землю в субаренду, могут также претендовать на получение субсидии регионального Минсельхозпрода.