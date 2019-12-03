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РИА Новости

"Транснефть" завершит оценку затрат из-за ЧП на "Дружбе" в 2020 году

16:17 03.12.2019 (обновлено: 16:20 03.12.2019)
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Транснефть" к середине 2020 года завершит оценку своих затрат из-за ЧП на трубопроводе "Дружба", сообщил первый вице-президент нефтепроводной госмонополии Максим Гришанин.
"Понятно, что мы несем затраты, мы их оцениваем, мы их собираем. ... В связи с тем, что все последствия этого инцидента с точки зрения очистки системы от загрязненной нефти будут закончены нами где-то к середине 2020 года, вот мы тогда все эти затраты и соберем", - сказал Гришанин в ходе телефонной конференции компании.
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
6 ноября, 10:40
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Нефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьРоссияЭкономика
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