"Транснефть" завершит оценку затрат из-за ЧП на "Дружбе" в 2020 году

"Понятно, что мы несем затраты, мы их оцениваем, мы их собираем. ... В связи с тем, что все последствия этого инцидента с точки зрения очистки системы от загрязненной нефти будут закончены нами где-то к середине 2020 года, вот мы тогда все эти затраты и соберем", - сказал Гришанин в ходе телефонной конференции компании.