"Транснефть" завершит оценку затрат из-за ЧП на "Дружбе" в 2020 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Транснефть" к середине 2020 года завершит оценку своих затрат из-за ЧП на трубопроводе "Дружба", сообщил первый вице-президент нефтепроводной госмонополии Максим Гришанин.
"Понятно, что мы несем затраты, мы их оцениваем, мы их собираем. ... В связи с тем, что все последствия этого инцидента с точки зрения очистки системы от загрязненной нефти будут закончены нами где-то к середине 2020 года, вот мы тогда все эти затраты и соберем", - сказал Гришанин в ходе телефонной конференции компании.