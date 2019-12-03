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РИА Новости

Кузнецова призвала волонтеров участвовать в преобразовании детдомов

15:51 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Деятельность детских домов-интернатов в России будет преобразована, и волонтеры могут принять в этом активное участие, сообщила в ходе международного форума добровольцев уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она рассказала, что побывала в Забайкальском крае, где проверяли деятельность детских домов-интернатов (ДДИ), и губернатор региона обещал исправить ситуацию с ними. Однако проблемы охватывают учреждения по всей стране, отметила омбудсмен.
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"Я была у президента с этим вопросом. Мы сейчас с Минтруда сделаем план мероприятий по преобразованию деятельности в регионе детских домов-интернатов. Оттуда медицина ушла, все ушло, остались только соцработники, которые меняют подгузники детям, которым нужна специализированная помощь... В рамках этого проекта в каждом регионе будет поручено сделать модель преобразования детских домов-интернатов", - сказала Кузнецова.
Она призвала волонтерские организации присоединяться к этой работе.
"В этом направлении дело есть, и можно к нему подключаться. Туда можно войти со своей активностью, волонтерской деятельностью с интенсивной обратной связью о деятельности ДДИ, которая остается достаточно закрытой", - призвала Кузнецова.
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