Кузнецова призвала волонтеров участвовать в преобразовании детдомов

"Я была у президента с этим вопросом. Мы сейчас с Минтруда сделаем план мероприятий по преобразованию деятельности в регионе детских домов-интернатов. Оттуда медицина ушла, все ушло, остались только соцработники, которые меняют подгузники детям, которым нужна специализированная помощь... В рамках этого проекта в каждом регионе будет поручено сделать модель преобразования детских домов-интернатов", - сказала Кузнецова.