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РИА Новости

Семья Мугабе пока не нашла его завещание, пишут СМИ

15:48 03.12.2019
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© AP PhotoПрезидент Зимбабве Роберт Мугабе
Президент Зимбабве Роберт Мугабе
© AP Photo
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе оставил наследство в размере 10 миллионов долларов, однако его семье не удалось обнаружить завещание, сообщает зимбабвийская газета Herald.
Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером в мире и находился у власти в течение 35 лет. Мугабе объявлен национальным героем.
Как сообщает издание, дочь Мугабе Бона Чиковоре обратилась к главе Верховного суда 21 октября с целью зарегистрировать имущество отца: 10 миллионов долларов на счету в банке, четыре дома в Зимбабве, десять автомобилей, ферму, сельский дом и фруктовый сад.
Отмечается, что семье Мугабе пока не удалось обнаружить завещание. Адвокат семьи Терренс Хуссейн разослал письма другим юридическим фирмам. "Пока нам не удалось найти завещание, мы отправили запросы другим фирмам, хотя членам семьи неизвестно о каком-либо (завещании)", - передает издание слова Хуссейна.
Роберт Мугабе
6 сентября, 19:53
Мугабе объявили национальным героем в Зимбабве
Как передает агентство Рейтер, в дипломатической телеграмме посольства США в Хараре 2001 года, опубликованной WikiLeaks, утверждалось, что, "по слухам", Мугабе обладал состоянием, превышавшим миллиард долларов. Каких-либо подтверждений этому, однако, не приводилось.
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Роберт МугабеЗимбабвеСШАВ мире
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