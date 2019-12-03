Семья Мугабе пока не нашла его завещание, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший президент Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе оставил наследство в размере 10 миллионов долларов, однако его семье не удалось обнаружить завещание, сообщает зимбабвийская газета Herald

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером в мире и находился у власти в течение 35 лет. Мугабе объявлен национальным героем.

Как сообщает издание, дочь Мугабе Бона Чиковоре обратилась к главе Верховного суда 21 октября с целью зарегистрировать имущество отца: 10 миллионов долларов на счету в банке, четыре дома в Зимбабве, десять автомобилей, ферму, сельский дом и фруктовый сад.

Отмечается, что семье Мугабе пока не удалось обнаружить завещание. Адвокат семьи Терренс Хуссейн разослал письма другим юридическим фирмам. "Пока нам не удалось найти завещание, мы отправили запросы другим фирмам, хотя членам семьи неизвестно о каком-либо (завещании)", - передает издание слова Хуссейна.