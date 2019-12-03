СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.
Ранее в пресс-службе ГУМВД Подмосковья сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали злоумышленника, ранившего сотрудника ГИБДД в Мытищах. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь.
"В г.о. Мытищи следователи устанавливают обстоятельства нападения местного жителя на сотрудника полиции", — сказала она.
По данным следователей, сотрудники ГИБДД патрулируя улицу, увидели, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Во время беседы мужчина достал кухонный нож и ударил в шею полицейского.
Врадий добавила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. После завершения осмотра и выяснения всех обстоятельств будет возбуждено дело.
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