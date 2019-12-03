В МГЕР прокомментировали эмиграцию экс-комиссара "Наших" Шлегеля

"Я считаю, что любой человек вне зависимости от того, состоял ли он в каких-либо организациях, занимался ли политикой, имеет фундаментальное право на свободу передвижения и выбора места проживания. И это не связано с работой молодежных организаций или какой-то недоработкой", - сказал Давыдов РИА Новости.