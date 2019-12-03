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РИА Новости

В МГЕР прокомментировали эмиграцию экс-комиссара "Наших" Шлегеля

15:43 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРоберт Шлегель
Роберт Шлегель
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Роберт Шлегель . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Эмиграция из РФ бывшего депутата Госдумы и экс-комиссара движения "Наши" Роберта Шлегеля никак не связана с недоработкой молодежных организаций в РФ, считает председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов.
Ранее немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель в начале года получил гражданство Германии. По информации газеты, с тех пор он работает в Мюнхене.
Роберт Шлегель на заседании Государственной Думы РФ
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"Я считаю, что любой человек вне зависимости от того, состоял ли он в каких-либо организациях, занимался ли политикой, имеет фундаментальное право на свободу передвижения и выбора места проживания. И это не связано с работой молодежных организаций или какой-то недоработкой", - сказал Давыдов РИА Новости.
Он добавил, что в "Молодой Гвардии" состоят "тысячи патриотов", которые "любят свою страну и хотят здесь жить".
"Но если кто-то хочет жить в другом месте, то это его выбор, к которому нужно относиться с уважением", - заключил лидер МГЕР.
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Молодая гвардия Единой РоссииГосдума РФРоберт ШлегельГерманияНашиРоссияОбщество
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