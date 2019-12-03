Проезд в метро Москвы подорожает

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. C 1 февраля разовые поездки в C 1 февраля разовые поездки в московском метро подорожают на два рубля, следует из материалов, подготовленных к заседанию президиума столичного правительства.

Так, поездка по карте "Тройка" в метро, МЦК и МЦД (зона "Центральная") будет стоить 40 рублей вместо 38, единый билет на одну поездку — 57 рублей вместо 55.

"В среднем по году повышение составит три процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7 процента", — говорится в материалах.

При этом отмечается, что по сравнению с 2010 годом стоимость проезда в столичном общественном транспорте в реальном выражении снизилась почти на 30 процентов. А в будущем году для постоянных пользователей она останется на уровне 2019-го, а с учетом инфляции даже снизится.

Стоимость популярных безлимитных проездных на все виды транспорта, включая МЦД, не изменится: билет на сутки будет стоить 230 рублей; на трое суток — 438; на 30 дней — 2170; на 90 дней — 5430 и на год — 19,5 тысячи рублей.

Разовая поездка по тарифу "90 минут" обойдется в 62 рубля вместо 59, при оплате банковской картой — в 44 рубля вместо 42. По карте "Тройка" (билет "Кошелек") в метро, МЦК, МЦД в зоне "Пригород" и наземном транспорте можно будет проехать за 47 рублей вместо 45, при оплате банковской картой — за 51 рубль вместо 49.

Единый на две поездки будет стоить 114 рублей вместо 110, на 60 поездок — 1970 рублей вместо 1900, бумажный проездной на месяц (не более 70 поездок) подорожает до 2900 рублей (вместо 2770). Билет на одну поездку в автобусе в зоне Б (за исключением Зеленоградского округа) и на переходном участке между зонами А и Б будет стоить 47 рублей вместо 45, безлимитный проездной на 30 дней — 1180 рублей вместо 1140.