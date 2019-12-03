Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время беседы с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время беседы с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта", - заявил он на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Ранее, в сентябре, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия договорилась с Монголией в ближайшее время создать рабочую группу по проекту газопровода в Китай. Президент России Владимир Путин 9 сентября на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок газа с Ямала в Китай через Монголию.

Монгольский премьер также заявил о намерении продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией.