Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
"Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта", - заявил он на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым.
Ранее, в сентябре, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия договорилась с Монголией в ближайшее время создать рабочую группу по проекту газопровода в Китай. Президент России Владимир Путин 9 сентября на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок газа с Ямала в Китай через Монголию.
Монгольский премьер также заявил о намерении продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией.
"Также между нашими странами существует тесное военно-техническое сотрудничество. Мы договорились в дальнейшем продолжить это традиционное взаимодействие", - заявил он.