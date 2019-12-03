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РИА Новости

Белоруссия уважает стремление Сербии вступить в ЕС, заявил Лукашенко

15:35 03.12.2019 (обновлено: 16:06 03.12.2019)
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© REUTERS / Djordje KojadinovicПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сербии Александр Вучич в Белграде. 3 декабря 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сербии Александр Вучич в Белграде. 3 декабря 2019
© REUTERS / Djordje Kojadinovic
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Белоруссия с уважением относится к стремлению Сербии вступить в Евросоюз и желает стране "достойно пройти этот путь", заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление Лукашенко сделал в Белграде по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем. Белорусский лидер, в частности, заявил, что приветствует недавнее подписание Сербией соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и подчеркнул, что Минск для Белграда - искренний друг в этом интеграционном объединении.

"В то же время мы с уважением относимся к стремлению вашей страны вступить в Европейский союз и желаем вам достойно пройти этот путь. Дай бог, чтобы у вас получилось то, чего вы хотите", — заявил Лукашенко.

По его словам, "в этом бурном мире надо быть шустрым, быстрым, ориентироваться, чтобы выжить в борьбе гигантов", поэтому Минск нормально относится к тому, что Сербия развивает контакты одновременно и с ЕС, и с ЕАЭС.
Лукашенко также считает, что Сербия самостоятельно разберется с ультиматумами ЕС, выдвинутыми из-за сотрудничества Белграда с ЕАЭС после подписания соглашения о свободной торговле. "Вы умные, талантливые люди. Вы сможете все взвесить. Если вам будет выгодно при ультиматуме сотрудничать с Европейским союзом, вы будете сотрудничать с ним. Если вам окажется выгоднее иметь дело с Евразийским экономическим союзом, вы будете сотрудничать с ним. Но, увы, у вас, как и у нас, участь лететь на двух крыльях. У вас, никуда от этого не деться, должны быть хорошие отношения прежде всего с соседями, какие бы они ни были", - сказал президент.
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Он добавил, что выступает за сохранение ЕС. "Я - ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Беларуси. Европейский союз - это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза", - заявил Лукашенко.
По данным пресс-службы, по итогам переговоров стороны подписали пакет документов о развитии сотрудничества в различных отраслях. Подписи поставлены на восьми документах, четыре из них касаются научной сферы. Также подписаны договор между Белоруссией и Сербией о выдаче, межправительственная программа сотрудничества в сфере образования до 2020 года, соглашения между ОАО "Беларусбанк" и Почтовым сберегательным банком Сербии об открытии корреспондентских счетов в различных валютах.
Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в ЕС в 2008 году, переговоры о присоединении страны к союзу были начаты в конце июня 2012 года. Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.
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Александр ВучичАлександр ЛукашенкоЕвросоюзСербияБелоруссияВ мире
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