Белоруссия уважает стремление Сербии вступить в ЕС, заявил Лукашенко

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Белоруссия с уважением относится к стремлению Белоруссия с уважением относится к стремлению Сербии вступить в Евросоюз и желает стране "достойно пройти этот путь", заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление Лукашенко сделал в Белграде по итогам встречи с сербским коллегой Александром Вучичем. Белорусский лидер, в частности, заявил, что приветствует недавнее подписание Сербией соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и подчеркнул, что Минск для Белграда - искренний друг в этом интеграционном объединении.

"В то же время мы с уважением относимся к стремлению вашей страны вступить в Европейский союз и желаем вам достойно пройти этот путь. Дай бог, чтобы у вас получилось то, чего вы хотите", — заявил Лукашенко.

По его словам, "в этом бурном мире надо быть шустрым, быстрым, ориентироваться, чтобы выжить в борьбе гигантов", поэтому Минск нормально относится к тому, что Сербия развивает контакты одновременно и с ЕС, и с ЕАЭС.

Лукашенко также считает, что Сербия самостоятельно разберется с ультиматумами ЕС, выдвинутыми из-за сотрудничества Белграда с ЕАЭС после подписания соглашения о свободной торговле. "Вы умные, талантливые люди. Вы сможете все взвесить. Если вам будет выгодно при ультиматуме сотрудничать с Европейским союзом, вы будете сотрудничать с ним. Если вам окажется выгоднее иметь дело с Евразийским экономическим союзом, вы будете сотрудничать с ним. Но, увы, у вас, как и у нас, участь лететь на двух крыльях. У вас, никуда от этого не деться, должны быть хорошие отношения прежде всего с соседями, какие бы они ни были", - сказал президент.

Он добавил, что выступает за сохранение ЕС. "Я - ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Беларуси. Европейский союз - это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза", - заявил Лукашенко.

По данным пресс-службы, по итогам переговоров стороны подписали пакет документов о развитии сотрудничества в различных отраслях. Подписи поставлены на восьми документах, четыре из них касаются научной сферы. Также подписаны договор между Белоруссией и Сербией о выдаче, межправительственная программа сотрудничества в сфере образования до 2020 года, соглашения между ОАО "Беларусбанк" и Почтовым сберегательным банком Сербии об открытии корреспондентских счетов в различных валютах.