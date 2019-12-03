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РИА Новости

В Челябинске маршрутка врезалась в дерево

15:32 03.12.2019 (обновлено: 15:37 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек – РИА Новости. Маршрутное такси во вторник днем врезалось в дерево в Челябинске, в результате аварии пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМВД России по региону.
"Во вторник около 13.00 (11.00 мск) маршрутное такси на улице Танкистов в Челябинске въехало в препятствие – дерево. По предварительной информации, в результате аварии пострадали шесть человек", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что обстоятельства аварии устанавливаются.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, в ДТП пострадали 6 человек, из них один отказался от осмотра. "Один из пострадавших был осмотрен медиками, он отказался от госпитализации. Еще 2 человека были госпитализированы в горбольницу №5, один – в областную клиническую больницу №3, один - в горбольницу №8", - уточнил он. По его данным, двое пострадавших – 17-летние девушки.
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МВД РФРоссияЧелябинскПроисшествия
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