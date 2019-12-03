В Челябинске маршрутка врезалась в дерево

"Во вторник около 13.00 (11.00 мск) маршрутное такси на улице Танкистов в Челябинске въехало в препятствие – дерево. По предварительной информации, в результате аварии пострадали шесть человек", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации, в ДТП пострадали 6 человек, из них один отказался от осмотра. "Один из пострадавших был осмотрен медиками, он отказался от госпитализации. Еще 2 человека были госпитализированы в горбольницу №5, один – в областную клиническую больницу №3, один - в горбольницу №8", - уточнил он. По его данным, двое пострадавших – 17-летние девушки.