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РИА Новости

Завод по производству кофе открылся в Ленобласти

15:26 03.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКофе
Кофе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Кофе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области начал работу новый современный завод полного цикла по производству растворимого кофе.
"Новая фабрика – это новые рабочие места, налоги, новые технологии. Объем инвестиций составил 6,4 миллиарда рублей, причем 60% из них — в оборудование и технологии. Для меня важно, что компании, которые работают в Ленинградской области, чувствуют себя комфортно. 80% крупных предприятий, работающих в области, поэтапно расширяют свой бизнес. И это лучший показатель инвестиционного климата", – сказал глава региона Александр Дрозденко во вторник в ходе торжественной церемонии открытия.
Он отметил, что на новом предприятии будет реализовываться полный цикл производства натурального растворимого сублимированного кофе. Производственный комплекс включает в себя цех подготовки сырья, цех обжарки и помола, цех сублимационной сушки, цех готовой продукции, а также складские комплексы сырья, комплектующих и готовой продукции. Запланированный объем производства на первом этапе – 4200 тонн кофе в год с дальнейшим увеличением объема до 8500 тонн.
"На заводе будет создано 510 рабочих мест. Новый завод позволит инвестору снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность. Кофе из Ленинградской области будет реализовываться в России и зарубежных странах",- подчеркнул глава области.
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По данным пресс-службы обладминистрации, за 2018 года объем экспорта сельхозпродукции и продовольствия из Ленинградской области составил 212,87 миллионов долларов, из которого 23% приходится на экспорт кофе и чая.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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