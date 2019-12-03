Завод по производству кофе открылся в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области начал работу новый современный завод полного цикла по производству растворимого кофе.

"Новая фабрика – это новые рабочие места, налоги, новые технологии. Объем инвестиций составил 6,4 миллиарда рублей, причем 60% из них — в оборудование и технологии. Для меня важно, что компании, которые работают в Ленинградской области, чувствуют себя комфортно. 80% крупных предприятий, работающих в области, поэтапно расширяют свой бизнес. И это лучший показатель инвестиционного климата", – сказал глава региона Александр Дрозденко во вторник в ходе торжественной церемонии открытия.

Он отметил, что на новом предприятии будет реализовываться полный цикл производства натурального растворимого сублимированного кофе. Производственный комплекс включает в себя цех подготовки сырья, цех обжарки и помола, цех сублимационной сушки, цех готовой продукции, а также складские комплексы сырья, комплектующих и готовой продукции. Запланированный объем производства на первом этапе – 4200 тонн кофе в год с дальнейшим увеличением объема до 8500 тонн.

"На заводе будет создано 510 рабочих мест. Новый завод позволит инвестору снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность. Кофе из Ленинградской области будет реализовываться в России и зарубежных странах",- подчеркнул глава области.