В Ленобласти ликвидировано 979 несанкционированных свалок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Власти Ленобласти за текущий год смогли ликвидировать 979 несанкционированных свалок, что на 52% больше показателей прошлого года, заявил глава региона . Власти Ленобласти за текущий год смогли ликвидировать 979 несанкционированных свалок, что на 52% больше показателей прошлого года, заявил глава региона Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

Таким образом, удалось предотвратить урон окружающей среде на сумму более 307 миллионов рублей. По словам Дрозденко, в планах у администрации региона усилить работу по противодействию несанкционированным свалкам и ужесточить наказания за их создание.

"Комитету госэконадзора совместно с дорожными службами необходимо блокировать подъезды к участкам, на которых фиксируется незаконный сброс отходов на рельеф, устанавливать барьерные ограждения, активно привлекать к работе органы прокуратуры", – сказал губернатор.

Он также поручил усилить работу с обращениями граждан. С начала года в комитет госэконадзора поступило 2586 заявок о предполагаемых нарушениях природоохранного законодательства, из них 1253 – в сфере обращения с отходами. По линии "народной экспертизы" поступило 293 обращения, по 275 уже дан ответ.

По данным комитета государственного экологического надзора, наибольшее число несанкционированных свалок обнаружено на землях лесного фонда (68%) и муниципальных территориях (20%). Больше всего свалок зафиксировано в районах, граничащих с Санкт-Петербургом – Всеволожском и Выборгском. В течение года арендаторам лесных участков направлено 347 требований об устранении выявленных нарушений лесного законодательства и 138 исковых заявлений об обязании арендаторов лесных участков провести мероприятия по очистке земель лесного фонда от свалок.

Кроме того, комитетом предъявлено семь исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, на общую сумму около 617 миллионов рублей, из них удовлетворены – четыре иска на сумму 253, 5 миллиона рублей. Ведется исполнительное производство по взысканию 76 миллионов рублей, пояснили в комитете.