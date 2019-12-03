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РИА Новости

В Ленобласти ликвидировано 979 несанкционированных свалок

15:23 03.12.2019
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© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Артем Павлов Мусор в лесу
Мусор в лесу
© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Артем Павлов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Власти Ленобласти за текущий год смогли ликвидировать 979 несанкционированных свалок, что на 52% больше показателей прошлого года, заявил глава региона Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти.
Таким образом, удалось предотвратить урон окружающей среде на сумму более 307 миллионов рублей. По словам Дрозденко, в планах у администрации региона усилить работу по противодействию несанкционированным свалкам и ужесточить наказания за их создание.
"Комитету госэконадзора совместно с дорожными службами необходимо блокировать подъезды к участкам, на которых фиксируется незаконный сброс отходов на рельеф, устанавливать барьерные ограждения, активно привлекать к работе органы прокуратуры", – сказал губернатор.
Он также поручил усилить работу с обращениями граждан. С начала года в комитет госэконадзора поступило 2586 заявок о предполагаемых нарушениях природоохранного законодательства, из них 1253 – в сфере обращения с отходами. По линии "народной экспертизы" поступило 293 обращения, по 275 уже дан ответ.
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По данным комитета государственного экологического надзора, наибольшее число несанкционированных свалок обнаружено на землях лесного фонда (68%) и муниципальных территориях (20%). Больше всего свалок зафиксировано в районах, граничащих с Санкт-Петербургом – Всеволожском и Выборгском. В течение года арендаторам лесных участков направлено 347 требований об устранении выявленных нарушений лесного законодательства и 138 исковых заявлений об обязании арендаторов лесных участков провести мероприятия по очистке земель лесного фонда от свалок.
Кроме того, комитетом предъявлено семь исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, на общую сумму около 617 миллионов рублей, из них удовлетворены – четыре иска на сумму 253, 5 миллиона рублей. Ведется исполнительное производство по взысканию 76 миллионов рублей, пояснили в комитете.
"Совместно с правоохранительными органами с начала года было проведено 27 проверочных рейдов, прекращена деятельность 13 нелегальных свалок, изъято 111 транспортных средства, составлено 134 протокола об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществлявших транспортировку отходов с нарушением требований закона, а также сброс отход и их сжигание",- говорится в сообщении областного комитета государственного экологического надзора.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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