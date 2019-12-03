Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 17

© Фото : МВД РФ по Воронежской области ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в Количество пострадавших в Воронежской области в опрокинувшемся рейсовом автобусе с украинскими номерами возросло до 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Богучарском районе на 763-м километре трассы М-4 "Дон" водитель автобуса с украинскими номерами не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В автобусе MAN находились 28 человек, в том числе два водителя. По разным данным, пострадали 13 или 14 человек, двое госпитализированы.

"17 пострадавших - все легкие и средней тяжести", - сказал собеседник агентства.