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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 17

15:23 03.12.2019
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© Фото : МВД РФ по Воронежской областиДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
© Фото : МВД РФ по Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в Воронежской области в опрокинувшемся рейсовом автобусе с украинскими номерами возросло до 17 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Богучарском районе на 763-м километре трассы М-4 "Дон" водитель автобуса с украинскими номерами не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В автобусе MAN находились 28 человек, в том числе два водителя. По разным данным, пострадали 13 или 14 человек, двое госпитализированы.
"17 пострадавших - все легкие и средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
По его словам, семь человек, находившихся в автобусе, уехали до места назначения попутным транспортом, четверо находятся в пункте обогрева на месте аварии, их тоже заберет попутный транспорт. Автобус, выполнявший рейс из Запорожья в Ростов-на-Дону, будет эвакуирован с места ДТП.
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
Вчера, 14:22
В перевернувшемся под Воронежем автобусе несовершеннолетних не было
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