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РИА Новости

Власти Петербурга и Ленобласти совместно отремонтируют дороги к дачам

15:20 03.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дороги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга заключили соглашение о совместном участии в ремонте подъездных путей к садоводческим и дачным массивам, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти.
По его словам, между областью и городом будет заключено специальное соглашение, с помощью которого мы сможем предоставлять субсидии из бюджета целевым образом.
"Главное условие для помощи — чтобы дорога не была бесхозяйной и стояла на балансе региона, муниципалитета или садоводческого товарищества", - отметил Дрозденко.
По его словам, он дал поручение создать специальную рабочую группу с участием представителей дорожного комитета, комитета по агропромышленному комплексу и Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга. Кроме того, определен предварительный список дорог, включающий в себя 28 участков трасс.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"В следующем году администрации муниципальных образований подготовят необходимые заявки на ремонт местных дорог, являющихся подъездными путями к садоводствам. В рамках сформированной программы будут профинансированы ремонтные работы", - подчеркнул он.
В настоящий момент на территории Ленинградской области расположено 3316 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, участками в которых ежегодно пользуются до полутора миллионов жителей Санкт-Петербурга.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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