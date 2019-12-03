Власти Петербурга и Ленобласти совместно отремонтируют дороги к дачам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга заключили соглашение о совместном участии в ремонте подъездных путей к садоводческим и дачным массивам, заявил губернатор региона . Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга заключили соглашение о совместном участии в ремонте подъездных путей к садоводческим и дачным массивам, заявил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании с руководителями органов исполнительной власти.

По его словам, между областью и городом будет заключено специальное соглашение, с помощью которого мы сможем предоставлять субсидии из бюджета целевым образом.

"Главное условие для помощи — чтобы дорога не была бесхозяйной и стояла на балансе региона, муниципалитета или садоводческого товарищества", - отметил Дрозденко.

По его словам, он дал поручение создать специальную рабочую группу с участием представителей дорожного комитета, комитета по агропромышленному комплексу и Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга. Кроме того, определен предварительный список дорог, включающий в себя 28 участков трасс.

"В следующем году администрации муниципальных образований подготовят необходимые заявки на ремонт местных дорог, являющихся подъездными путями к садоводствам. В рамках сформированной программы будут профинансированы ремонтные работы", - подчеркнул он.