Пентагон выделил почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Корпорация Корпорация Lockheed Martin получила более 988,8 миллиона долларов на разработку новой ракеты ARRW для американских ВВС, следует из сообщения Пентагона

Работы будут проводиться в Орландо (штат Калифорния) и, как предполагается, должны завершиться к 31 декабря 2022 года.

В рамках контракта на "Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе" компания должна разработать проект конструкции, провести испытания и подготовить ракету к серийному производству.

В июне американские ВВС успешно провели первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW), установленного на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.