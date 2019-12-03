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РИА Новости

Пентагон выделил почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету

15:20 03.12.2019 (обновлено: 17:44 03.12.2019)
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© Фото : US Air ForceПервый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
© Фото : US Air Force
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Корпорация Lockheed Martin получила более 988,8 миллиона долларов на разработку новой ракеты ARRW для американских ВВС, следует из сообщения Пентагона.
Работы будут проводиться в Орландо (штат Калифорния) и, как предполагается, должны завершиться к 31 декабря 2022 года.
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В рамках контракта на "Оружие быстрого реагирования с базированием в воздухе" компания должна разработать проект конструкции, провести испытания и подготовить ракету к серийному производству.
В июне американские ВВС успешно провели первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW), установленного на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.
Lockheed Martin совместно с другими компаниями разрабатывает тактическую гиперзвуковую ракету ARRW класса "воздух — поверхность" с 2018 года. Тогда на эти цели выделили 480 миллионов долларов.
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