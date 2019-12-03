Похороны погибших в аварии с автобусом в Забайкалье начнутся в среду

ЧИТА, 3 дек - РИА Новости. Похороны погибших после падения автобуса с моста в Забайкальском крае начнутся в среду, сообщил РИА Новости глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
Авария произошла днем 1 декабря на маршруте Сретенск – Чита, в результате погибли 19 человек, госпитализированы 20 пассажиров, из них шестеро в тяжелом состоянии. По подозрению в нарушении правил перевозок следователи задержали предпринимателя из Читы.
"У нас запланированы на завтра девять похорон, потом будут 5 и 6 декабря", - сказал Закурдаев.
В среду похороны пройдут в городе Сретенске, селах Алия, Ломы, Молодовск и Фирсово. На четверг запланировано прощание с двумя взрослыми и одним школьником в Сретенске, а также с водителем автобуса в посёлке Вершино-Дарасункий. В пятницу похороны пройдут в селе Усть-Наринзор.
Глава района уточнил, что точная дата прощания пока не назначена для военнослужащего из Астраханской области, тело которого отправят домой в среду. Также с днём похорон не определились родные трех погибших из Оловяннинского района, в числе которых два малолетних ребенка.