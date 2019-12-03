Похороны погибших в аварии с автобусом в Забайкалье начнутся в среду

ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

© МЧС РФ ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

Авария произошла днем 1 декабря на маршруте Сретенск – Чита, в результате погибли 19 человек, госпитализированы 20 пассажиров, из них шестеро в тяжелом состоянии. По подозрению в нарушении правил перевозок следователи задержали предпринимателя из Читы.

"У нас запланированы на завтра девять похорон, потом будут 5 и 6 декабря", - сказал Закурдаев.

В среду похороны пройдут в городе Сретенске, селах Алия, Ломы, Молодовск и Фирсово. На четверг запланировано прощание с двумя взрослыми и одним школьником в Сретенске, а также с водителем автобуса в посёлке Вершино-Дарасункий. В пятницу похороны пройдут в селе Усть-Наринзор.