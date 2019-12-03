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РИА Новости

В Год памяти и славы пройдет более 2 тысяч поисковых экспедиций

15:17 03.12.2019 (обновлено: 16:26 03.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевВ Год памяти и славы пройдет более двух тысяч поисковых экспедиций
В Год памяти и славы пройдет более двух тысяч поисковых экспедиций
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы, будет проведено более 2 тысяч поисковых экспедиций. Об этом в ходе Всероссийского патриотического форума сообщила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Елена Цунаева.
Также она рассказала о новых патриотических проектах, которые будут приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной. Одним из них станет проект "Без срока давности", главная задача которого –напомнить о массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны, о том, что нельзя ставить знак равенства между солдатами РККА и вермахта. В рамках проекта будут проходить поисковые и исследовательские мероприятия, направленные на документирование фактов геноцида народов Советского Союза нацистами.
Также среди событий Года памяти и славы организованный при поддержке Общероссийского народного фронта специальный проект "Памяти героев". Цель проекта – почтить память героев, получивших это звание за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Планируется, что во всех учебных заведениях, молодежных и культурно-досуговых центрах страны появятся плакаты с фотографиями героев и информацией о них. Плакатам присвоены QR-коды, которые ведут на видеоролики о героях.
Год памяти и славы стартовал на Всероссийском патриотическом форуме
Вчера, 15:0380 лет с начала Второй мировой войны
Год памяти и славы стартовал на Всероссийском патриотическом форуме
Сохранить память о погибших в ВОВ призван проект "Сад памяти", в рамках которого планируется высадить около 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем.
Все проекты объединяет единая цель: напомнить – а более молодому поколению и рассказать заново – о подвиге участников войны.
"Один талантливый человек, далекий от темы войны, австрийский композитор Густав Малер, сказал такие слова: "Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу". Важным итогом следующего года, на мой взгляд, должно стать понимание, как этот огонь в наших сердцах сохранить и передать", – отметила Цунаева.
В свою очередь директор Музея Победы Александр Школьник рассказал об обновленном пространстве музея, в частности о новых форматах экспозиций, в которых теперь присутствуют интерактивные элементы. Также он отметил, что Музей Победы становится тем местом, которое объединяет людей разного возраста, национальности и вероисповедания.
"Купол музея на Поклонной горе становится символом всего доброго, светлого, теплого и родного", – заявил Школьник.
При этом директор музея подчеркнул, что важно добавить в систему патриотической работы школьные музеи. Они, по его мнению, должны стать не менее значимыми площадками, чем Центральный музей на Поклонной горе.
"В конечном счете все, что мы делаем, мы делам ради наших детей", – сказал Александр Школьник.
В этой связи он напомнил о проекте "Территория Победы", в рамках которого объединены региональные, муниципальные, частные и школьные музеи. В проекте участвуют в том числе 11 музеев стран СНГ.
© РИА Новости / Григорий СысоевВсероссийский патриотический форум
Всероссийский патриотический форум
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Всероссийский патриотический форум
© РИА Новости / Григорий Сысоев
© Владимир НаскидаевВсероссийский патриотический форум
Всероссийский патриотический форум
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Всероссийский патриотический форум
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевВсероссийский патриотический форум
Всероссийский патриотический форум
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Всероссийский патриотический форум
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевВсероссийский патриотический форум
Всероссийский патриотический форум
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Всероссийский патриотический форум
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевАктер Василий Лановой выступает на Всероссийском патриотическом форуме
Актер Василий Лановой выступает на Всероссийском патриотическом форуме
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Актер Василий Лановой выступает на Всероссийском патриотическом форуме
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевПевец Олег Газманов выступает на Всероссийском патриотическом форуме
Певец Олег Газманов выступает на Всероссийском патриотическом форуме
6 из 6
Певец Олег Газманов выступает на Всероссийском патриотическом форуме
© Владимир Наскидаев
1 из 6
Всероссийский патриотический форум
© РИА Новости / Григорий Сысоев
2 из 6
Всероссийский патриотический форум
© Владимир Наскидаев
3 из 6
Всероссийский патриотический форум
© Владимир Наскидаев
4 из 6
Всероссийский патриотический форум
© Владимир Наскидаев
5 из 6
Актер Василий Лановой выступает на Всероссийском патриотическом форуме
© Владимир Наскидаев
6 из 6
Певец Олег Газманов выступает на Всероссийском патриотическом форуме
© Владимир Наскидаев
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80 лет с начала Второй мировой войныКрасная армия (РККА)Елена ЦунаеваВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
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