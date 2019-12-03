Белоруссия и США обсудили в Минске вопросы региональной безопасности

"Третьего декабря 2019 года состоялась встреча представителей оборонных ведомств Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере", — говорится в сообщении на сайте ведомства.