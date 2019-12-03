ВСУ размещают вооружение в населенных пунктах Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и боевую технику в населенных пунктах в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Нашей разведкой выявлено размещение вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины, в населённых пунктах вблизи жилых домов... Так, в населенном пункте Мариуполь обнаружены 12 боевых машин пехоты БМП-1..., в Константиновке - один зенитно-ракетный комплекс 9K35 "Стрела-10", в Первомайском - одна бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2", - сказал представитель ведомства.
Вчера, 08:35Сказано в эфире"Метания". Эксперт о словах Зеленского про жителей ДонбассаВ МИД РФ прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны. Есть ли у Киева четкая политика в этом направлении, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.
От отметил, что подразделения ДНР контролируют действия силовиков на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.