Часы кировского экс-губернатора Белых продали за 474,7 тысячи рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Наручные часы класса люкс бывшего губернатора Кировской области Наручные часы класса люкс бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых продали за 474 766 рублей на повторных торгах, сообщили РИА Новости в управлении Росимущества по Удмуртии и Кировской области.

На публичных торгах 14 октября были выставлены три лота: Псалтырь 1779 года (начальная стоимость две тысячи рублей); наручные часы в футляре-коробке Blancpain Aqua Lung (начальная стоимость 552 666,67 рубля); автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (начальная стоимость 901 726,67 рубля). В итоге машину Белых продали за 1 021 726 рублей. Псалтырь, за который в ходе торгов боролись 20 участников, в результате купили за 50 тысяч рублей. По часам торги не состоялись, так как не было заявок.

"Для повторных торгов, состоявшихся 3 декабря, начальная цена на наручные часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета была снижена на 15 процентов, то есть на 82 900 рублей, и составила 469 766 рублей. В торгах приняли участие несколько человек. В итоге часы были проданы за 474 766 рублей", — сообщили в региональном управлении Росимущества.

По словам собеседника агентства, на комиссионных началах реализуется и другое имущество Белых. "Есть иконы, трое наручных часов — за одну тысячу, 20 тысяч и 122 тысячи рублей. Есть спортивный тренажер, подарочный канцелярский набор и электронная барабанная установка", — добавил собеседник.