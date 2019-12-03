Часы кировского экс-губернатора Белых продали за 474,7 тысячи рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Наручные часы класса люкс бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых продали за 474 766 рублей на повторных торгах, сообщили РИА Новости в управлении Росимущества по Удмуртии и Кировской области.
На публичных торгах 14 октября были выставлены три лота: Псалтырь 1779 года (начальная стоимость две тысячи рублей); наручные часы в футляре-коробке Blancpain Aqua Lung (начальная стоимость 552 666,67 рубля); автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (начальная стоимость 901 726,67 рубля). В итоге машину Белых продали за 1 021 726 рублей. Псалтырь, за который в ходе торгов боролись 20 участников, в результате купили за 50 тысяч рублей. По часам торги не состоялись, так как не было заявок.
"Для повторных торгов, состоявшихся 3 декабря, начальная цена на наручные часы Blancpain Aqua Lung с корпусом серебристого цвета была снижена на 15 процентов, то есть на 82 900 рублей, и составила 469 766 рублей. В торгах приняли участие несколько человек. В итоге часы были проданы за 474 766 рублей", — сообщили в региональном управлении Росимущества.
По словам собеседника агентства, на комиссионных началах реализуется и другое имущество Белых. "Есть иконы, трое наручных часов — за одну тысячу, 20 тысяч и 122 тысячи рублей. Есть спортивный тренажер, подарочный канцелярский набор и электронная барабанная установка", — добавил собеседник.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых был осужден за взяточничество в феврале 2018 года и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.