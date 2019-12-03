Лукашенко: Минск и Белград выведут торговлю на более высокий уровень

МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Минск и Белград еще "повоюют" за развитие экономических отношений и выведут торговлю на более высокий уровень, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление Лукашенко сделал на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем. В Белграде президент республики находится с официальным визитом.
"Неважно, что у нас несколько снизился товарооборот… Мы еще повоюем, посражаемся за наши отношения. Думаю, что мы выведем их на более высокий уровень, в том числе в торговле", - заявил Лукашенко.
Он также предложил сербскому коллеге разобраться, почему правительства двух стран не "разворачиваются как следует" для углубления торгово-экономического сотрудничества. "Итоги вчерашнего дня (начало визита Лукашенко в Сербию – ред.), начало сегодняшнего говорят о том, что наши министры отреагировали на снижение товарооборота, заключили крупные контракты, сделки, чтобы превзойти тот товарооборот, который у нас когда-то был", - заметил белорусский лидер.
Ранее Вучич в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что Белоруссия и Сербия должны стремиться к товарообороту в 500 миллионов долларов в год.
По данным белорусского посольства в Сербии, после подписания в 2009 году межправительственного соглашения о свободной торговле товарооборот между двумя странами вырос почти в пять раз, достигнув в 2015 году максимальной отметки в 250 миллионов долларов. В 2018 году товарооборот составил 148 миллионов долларов, что на 38,2% меньше по сравнению с 2017 годом. Объем белорусского экспорта в Сербию сократился на 40,9% до 84,5 миллиона долларов.